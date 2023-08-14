Motorsiklet kazasında yaralanmıştı, kurtarılamadı

Bursa'da geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 24.30 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana gelen kazada, alınan bilgilere göre Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan F. D. (45) İdaresindeki otomobil karşı yönden gelmekte olan Musa Kömürcü (40) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Musa Kömürcü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ayşe Çengel (39) yaralandı.

Olay yerine ambulanslar sevkedildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Musa Kömürcü ile Ayşe Çengel'e ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.





Musa Kömürcü kurtarılamadı

Kaza sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Musa Kömürcü daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevkedilmiş ve burada yoğun bakıma alınmıştı. Bekar olan Musa Kömürcü yaklaşık 1 haftalık yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Musa Kömürcü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildil.



Otomobil sürücüsü aranıyor

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü F. D. İse aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karışmıştı. F.D.'nin yakalanması polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.