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Giriş Tarihi: 14.2.2022 14:20 Son Güncelleme: 14.2.2022 14:42

Motosikletli saldırganlar yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Motosikletli saldırganlar yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 9 ay önce silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk’ün ailesinin geçtiğimiz gün park halindeki otomobili kurşunlandı. Kurşunlama olayının ardından harekete geçen polis ekipleri azmettirici ve olayı gerçekleşen 2 şüpheli yakaladı. Şüpheliler Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 No.lu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen olayın ardından Öztürk ailesi Cuma günü gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi. Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde sitenin üst kısmında bir motosikletle 2 kişinin geldiğini ve motosikletten inen bir kişinin araca 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 kişiyi yakalama çalışması başlattı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde azmettirici ve olayı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G.Y, S.K. ve M.E.E. adlı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

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Motosikletli saldırganlar yakalandı
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