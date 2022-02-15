Motorsikletli saldırı olayından 2 kişi tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Öztürk ailesi Cuma günü gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi.

Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmında bir motosikletle 2 kişinin geldiğini ve motosikletten inen bir kişinin aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri ,kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 kişiyi yakalama çalışması başlattı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde azmettirici ve olayı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G.Y., S.K. ve M.E.E isimli şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Muhammet E.E ve Semih K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.G.Y isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.