Motoru çaldı, kaza yaptı, yoldan geçenler motoru tanıyınca tutuklandı

"BU BİZİM MOTOR"

İddiaya göre Eyüpsultan ilçesinde motosiklet kullanan bir kişi araçla kaza yaptı. Kazaya yoldan geçen kuryeler ardından polis ekipleri müdahale etti. Motosikletin düz kontak çalıştırılmış olması ve kullanan kişinin çelişkili ifadeler verdiği dakikalarda, yoldan geçen bir grup genç "Bu bizim arkadaşımızın çalınan motosikleti." diyerek ihbarda bulundu. Bu gelişme üzerine polis ekipleri motosikletle kaza yapan kişiyi gözaltına aldı.