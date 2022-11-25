Motoru çaldı, kaza yaptı, yoldan geçenler motoru tanıyınca tutuklandı

Şişli'de 21 Kasım günü meydana gelen olayda mağdur Ömer Faruk Polat'ın iş dönüşü evinin önüne park edip, direğe zincirle bağladığı motosikleti çalındı. Sabah kalktığında motosikleti yerinde bulamayan Ömer Faruk Polat polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aynı günün akşamında ilginç bir gelişme yaşandı.
"BU BİZİM MOTOR"
İddiaya göre Eyüpsultan ilçesinde motosiklet kullanan bir kişi araçla kaza yaptı. Kazaya yoldan geçen kuryeler ardından polis ekipleri müdahale etti. Motosikletin düz kontak çalıştırılmış olması ve kullanan kişinin çelişkili ifadeler verdiği dakikalarda, yoldan geçen bir grup genç "Bu bizim arkadaşımızın çalınan motosikleti." diyerek ihbarda bulundu. Bu gelişme üzerine polis ekipleri motosikletle kaza yapan kişiyi gözaltına aldı.
ANAHTARLA GELDİ ÇALIŞTIRDI
Polis ekipleri motosikletin sahibi olduğu söylenen Ömer Faruk Polat'ı olay yerine çağırdı. Elindeki kontak anahtarı ile üzerine başka bir plaka takılan motosikletin yanına gelen mağdur Ömer Faruk Polat, kontak anahtarı ile motosikleti çalıştırınca aracın sahibi olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Salih G.(28) hırsızlıkla ilgili sorgulandı. Daha önceden 2 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen Salih G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motorunu teslim alan Faruk Polat Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.