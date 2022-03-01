Motorun direksiyonu karnına saplandı: Hayatını kaybetti

Akıllara durgunluk veren kaza aksak saatlerinde Beşkonak Mahallesi Ali Efe Sokakta meydana geldi. Akşam evine giden evli ve bir çocuk babası Güngör direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

DİREKSİYON KALBİNE SAPLANDI

Yan yatan motosikletin direksiyonu Osman Güngör'ün karına saplantı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu Güngör'ün kakarından çıkaramayınca itfaiyeden yardım isterdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direksiyonu kesti. Güngör, direksiyonun diğer yarısı ile hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HASTANEDE ÇIKARTILDI

Kumluca Devlet Hastanesi'nde 1 saatlik operasyon ile kesilen motosikletin kesilen direksiyon parçası karnından çıkartıldı. Yapılan ilk müdahaleni ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Osman Güngör kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Güngör'ün yakınları sinir krizi geçirdi.