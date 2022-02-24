Motoruna çarpıp kurşun yağdırdılar

Çanakkale merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar bölgesinde dün gece saatlerinde mahalle Muhtarı Ramazan Işıldak'ın kardeşi İsmail Işıldak, bir kafede arkadaşlarıyla çay içtikten sonra motosikletine binip eve doğru yola çıktı.

Motosikletiyle seyir halinde ilerleyen İsmail Işıldak; iddiaya göre kavşakta iki araç tarafından sıkıştırıldı. Işıldak'ın kullandığı motosiklete çarpan otomobildekiler, yere yuvarlanan Işıldak'a araçtan inip kurşun yağdırdı.

9 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Saldırganlar, olay yerinden araçlarla kaçmayı başarırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanlı pusuda ağır yaralanan Işıldak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İlk belirlemelere göre vücuduna 9 kurşun isabet eden Işıldak, yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Işıldak'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

OLAY YERİNDE 30 BOŞ KOVAN

Kanlı pusunun ardından saldırganların yakalanması için bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde uzun süre delil aradı. Olay yerinde 30'a yakın boş kovan toplanırken, polis kaçan saldırganları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerine de el koydu.



Fevzipaşa Mahallesi muhtarı Hacı Ramazan Işıldak 'ın kardeşi İsmail Işıldak

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinden elde ettiği delillerden ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis; olayla ilgili olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırganın verdiği bilgiler doğrultusunda polis diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

MUHTAR IŞILDAK'TAN MESAJ

Olayın ardından hastaneye koşan Fevzipaşa Mahallesi muhtarı Ramazan Işıldak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Dokuz mermi attınız öldüremediniz. Benim kardeşim aslanlar gibi, koç gibi bunu da atlatıyor" yazdı.