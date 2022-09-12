Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Düzce'nın Akçakoca ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Batuhan Beşel'in (20) kullandığı motosiklet, Tepeköy mevkisinde girdiği virajda kayarak bariyerlere çarptı.
Sürücü ve arkasındaki Duygu Gedik (18) çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA