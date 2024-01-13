Motosiklet beton bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Ünlü (18), yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan Ünlü'nün arkadaşı Muhittin A.'nın (17) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BETON BARİYERE ÇARPTI

Kaza, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Emirhan Ünlü, yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Muhittin A., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emirhan Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç adam, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.