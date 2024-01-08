Motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Eyüpsultan'da 2023 yılının son günlerinde çalınan iki motosikletin peşine düşen polisler, şüphelilerin görüntülerinin bir güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi.
Görüntülerde başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Polis tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri Yusuf E.Ç. (25) ile Onur S. (25) gözaltına alındı.
Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden birinin motor ve şase numaralarının silindiği tespit edildi.
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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Yusuf E.Ç.'nin motosiklet hırsızlığı suçundan daha önceden 17, Onur S.'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.