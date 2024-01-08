Motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

Görüntülerde başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Polis tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri Yusuf E.Ç. (25) ile Onur S. (25) gözaltına alındı.