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Giriş Tarihi: 8.1.2024 10:38 Son Güncelleme: 8.1.2024 10:52

Motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerim çaldıkları motorları parçalara ayırıp sattıkları tespit edilirken gözaltına alınan Yusuf E.Ç.’nin daha önceden 17 motor çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada biri çalındıktan sonra parçalara ayrılmış toplam 3 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Eyüpsultan'da 2023 yılının son günlerinde çalınan iki motosikletin peşine düşen polisler, şüphelilerin görüntülerinin bir güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi.

Görüntülerde başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Polis tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri Yusuf E.Ç. (25) ile Onur S. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden birinin motor ve şase numaralarının silindiği tespit edildi.

İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Yusuf E.Ç.'nin motosiklet hırsızlığı suçundan daha önceden 17, Onur S.'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı
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