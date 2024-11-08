Motosiklet çarpan küçük kızı kadın yunuslar teselli etti! Caddede arbede yaşandı

Sürücü olay yerinden kaçarken, cadde üzerinde arbede yaşandı. Olay ilgisi olmayan bir kurye ile küçük kızın ailesi arasında arbede yaşandı. Motosiklet çarpan küçük kızı kadın yunuslar teselli etti.

Olay öğle saatlerinde İzzet Baysal Caddesi Tabaklar Camii ününde meydana geldi. Bolu'ya gezmeye gelen ailenin küçük kızı oyuncak scotter ile bisiklet yolundan giderken bir anda hızla gelen motosikletin çarpmasıyla yere düştü. Boluya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Küçük kızın babası isyan ederek kızının hemen yanına gelerek tepki gösterirken, olayla ilgisi olmayan bir kurye aileye tepti gösterince ortalık bir anda karıştı.

Kızının yere düştüğünü gören baba, kaçan sürücüye tepki gösterirken, bu esnada bölgede faaliyet gösteren bir tavuk döner satışı yapan işletmede kurye olarak çalışan şahıs aileye tepki göstermeye başladı. Bu anlamsız tepkiyi gören küçük kızın babası ve yakınlar da olayla ilgisi olmayan ve olaya müdahil olan kuryeye tepki gösterdi.

Olay sonrası kısa sürede kaza bölgesine gelen yunus ekipleri, ortalığı sakinleştirmeye çalışırken, küçük kızın babası; "Bolu'ya gezmeye geldik. Keşke gelmeseydik. Bunlar motosiklet çetesi. Ya kazıma bir şey olsaydı. Bir de adam kaçıp gitti" diyerek tepki gösterdi. Kadın yunuslar da olaydan etkilenen küçük kızı teselli ettiler. Kaza nedeniyle caddede kısa süreli ar.ede heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.