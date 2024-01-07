Motosiklet eldiveni silah sayıldı

Trafikteki yol verme kavgalarına her geçen gün yenisi eklenirken bu kez 2 motosikletli karşı karşıya geldi. İstanbul Kadıköy'de bir ecza deposunun kuryesi olan Tayfun B. ile motosikletli Kayhan G. trafikte yol verme tartışmasına girdi. İddiaya göre Tayfun B. "Lan ş..siz niye yol vermiyorsun" diyerek Kayhan G.'nin üzerine motosikleti sürdü. Tayfun B. motosikletiyle birlikte yere düşen Kayhan G.'ye bir de yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Kayhan G., darp raporu alarak plakasını verdiği Tayfun B.'den şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tayfun B. ecza deposuna ait motosikleti mesai saati dışında kullanmasının imkânsız olduğunu belirterek suçlamayı reddetse de Kayhan G., Tayfun B.'yi teşhis etti. İddianamesini tamamlayan savcılık, Tayfun B.'nin Kayhan G.'ye yumruk atarken elinde olan eldivene dikkat çekti. Motosiklet eldivenlerinin düşmeye karşı elleri korumak için sert cisimlerle desteklendiğini hatırlatan savcılık, şüphelinin ayrıca motosiklete de hasar verdiğini belirterek, "Silahla yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etti. Hâkim karşısına çıkan şüpheli, olayı kendisinin yaşamadığını ileri sürerken mağdur Kayhan G. zararının 3 bin 500 lira olduğunu söyledi. Tayfun G. suçu olmasa da zararı ödeyeceğini belirtince mahkeme, zararı ödemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.