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Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:45 Son Güncelleme: 13.10.2022 12:48

Motosiklet genç kızın canını aldı

Antalya’da Batı Çevreyolu’nda temizlik yapan karayollarına ait kamyona motosikleti ile arkadan çarpan motosikletin kamyonete arkadan çarpan Pınar Ünlü (25) feci şekilde can verdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Motosiklet genç kızın canını aldı

Konyaaltı ilçesi Batı Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Kepez istikametinden Konyaaltı istikametine seyir halinde bulunan Aykut Arslan kontrolünde bulunan karayollarına ait kamyon ile yol ortasında bulunan bir kartonu almak için durdu. Bu sırada kamyonun durduğunu fark etmeyen Pınar Ünlü'nün kullandığı motosiklet ile kamyona arkadan çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada motosiklet hurdaya dönerken sürücü Pınar Ünlü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar dudumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri istendi. genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından Ünlü'nnü cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Motosiklet genç kızın canını aldı
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