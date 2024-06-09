Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza dün saat 13.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Söylemiş Mahalle kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Ali Karaca (66) yönetimindeki motosiklet, yan yoldan karayoluna çıkan Mehmet K. (40) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA