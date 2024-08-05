Motosiklet hırsızı yakalandı

Motosikletli iki kişi, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da sabahın erken saatlerinde dolaşarak motosiklet ve araba çalmak için keşif yapıyordu. İkiliden arkada oturan, gözlerine kestirdikleri motosikleti çalmak için hızla bindikleri motosikletten inerek diğerine biniyordu. Çalıntı motosiklet park yerinden çıkarıldığında, geldikleri motosikletteki arkadaşı tarafından itiliyor ve olay yerinden kaçıyorlardı.

SERBEST BIRAKILDI

Bu yöntemle şüpheliler, 28 Temmuz günü Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda iki motosiklet çaldı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Fatih'te yaptığı çalışmalarda 11 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Abdullah Ö.'yü yakaladı. Abdullah Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.