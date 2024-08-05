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Giriş Tarihi: 5.8.2024 12:29 Son Güncelleme: 5.8.2024 12:42

Motosiklet hırsızı yakalandı

Sabahın erken saatlerinde yaptıkları keşiflerle gözlerine kestirdikleri motosikletleri çalmak için gezen iki hırsızdan biri polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. 11 suç kaydı bulunan Abdullah Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosiklet hırsızı yakalandı

Motosikletli iki kişi, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da sabahın erken saatlerinde dolaşarak motosiklet ve araba çalmak için keşif yapıyordu. İkiliden arkada oturan, gözlerine kestirdikleri motosikleti çalmak için hızla bindikleri motosikletten inerek diğerine biniyordu. Çalıntı motosiklet park yerinden çıkarıldığında, geldikleri motosikletteki arkadaşı tarafından itiliyor ve olay yerinden kaçıyorlardı.

SERBEST BIRAKILDI

Bu yöntemle şüpheliler, 28 Temmuz günü Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda iki motosiklet çaldı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Fatih'te yaptığı çalışmalarda 11 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Abdullah Ö.'yü yakaladı. Abdullah Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Motosiklet hırsızı yakalandı
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