Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı

Merkez İlçe Antakya'nın Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinden iki motosiklet çalındı.

Hırsızların peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok geçmeden hırsızların izini buldu. Kimlik tespiti yapan polis şüpheliler A.Ş., H. R., A.C, A.T, M.Y. ve M.S'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan 2 motosiklet ile birlikte, hırsızlık suçunu işlemeye yardımcı tornavida, pense, yan keski, 5 adet General Mobile TAB 5 marka tablet, 1 adet Lenova marka laptop, 1 adet Creative marka üçlü hoparlör seti, 1 adet Kaan Hawk marka kamera, 2 adet hoparlör, 1 adet Crucodile marka ikili kalem seti, 1 adet Sundisk marka flash bellek, 14 adet kitap ve 1 adet kamera ayağı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar verdikleri ifadede çalıntı malzemeleri Namiveysoğlu İmam Hatip Orta Okulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'ndan çaldıklarını itiraf ettiler. Şüpheli beş şahıs ele geçirilen malzemeler ile birlikte Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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