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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:57 Son Güncelleme: 13.9.2023 11:35

Motosiklet hırsızları tutuklandı

Adana’da 2 günde 3 motosiklet çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Motosiklet hırsızları tutuklandı

Adana'da yüzlerini kapüşon ve maskeyle kapatarak motosiklet çalan 3 şüpheli polis tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken şüpheliler ise tutuklandı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay, 10 Eylül'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla bir apartmanın bahçesine gelen 3 şüpheli, otoparkta keşif yaptı. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen bir şüpheli, park halindeki bir motosikletin kilidini kırıp, araca yükledi. Şüpheliler olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı mahalledeki bir başka apartmanın otoparkındaki motosikleti de aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

MOTOSİKLETLER BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İ.E. (35), E.Ç. (24) ile B.B. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin, 8 Eylül gecesi de Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkından O.G.'nin motosikletini çaldığı saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. İ.E.'nin evinde yapılan aramada çalınan 2 motosiklet ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diğer motosiklet ise Karahan Mahallesi'ndeki sulama kanalına atılmış halde bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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Motosiklet hırsızları tutuklandı
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