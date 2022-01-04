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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:08 Son Güncelleme: 4.1.2022 10:23

Motosiklet hırsızlarına şafak baskını

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosiklet hırsızlarına şafak baskını

İstanbul’da motosiklet çalan hırsızlık çetesi üyeleri 2 buçuk ay süren takibin ardından yapılan operasyonla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şafak baskını ile yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen soruşturma sonucu motosiklet hırsızlığı yaptığı öğrenilen şüphelilere yönelik 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Anadolu yakasında çok sayıda adrese operasyon yapan ekipler, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir adrese geldi. Adrese giren ekipler burada arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 17 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

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Motosiklet hırsızlarına şafak baskını
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