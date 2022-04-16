Motosiklet hırsızlarının üzerine tabak çanak yağdırdı

Osmangazi'de yaşanan olayda, iki zincirle bağlanmış olan motosikleti gece yarısı çalmaya gelen iki hırsız, zincirleri kesmeye başladı. O sırada mahalle sakinlerinden 45 yaşındaki Gülay Çağdaş hırsızları fark etti. İlk zinciri kesen ve ikincisini kesmeye çalışan hırsızlar, yukardan üzerlerine adeta yağmur gibi yağan tabak ve tencerelerle neye uğradığını şaşırdı. Gülay Çağdaş mutfakta eline geçtiyse hırsızların üzerine attı. Tabaklardan biri motosikleti çalmaya çalışan hırsızın kafasına isabet etti. Büyük panik yaşayan hırsızlar, ikinci zinciri kesemeden olay yerinden kaçtı.