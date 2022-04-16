Motosiklet hırsızlarının üzerine tabak çanak yağdırdı

Osmangazi'de yaşanan olayda, iki zincirle bağlanmış olan motosikleti gece yarısı çalmaya gelen iki hırsız, zincirleri kesmeye başladı. O sırada mahalle sakinlerinden 45 yaşındaki Gülay Çağdaş hırsızları fark etti. İlk zinciri kesen ve ikincisini kesmeye çalışan hırsızlar, yukardan üzerlerine adeta yağmur gibi yağan tabak ve tencerelerle neye uğradığını şaşırdı. Gülay Çağdaş mutfakta eline geçtiyse hırsızların üzerine attı. Tabaklardan biri motosikleti çalmaya çalışan hırsızın kafasına isabet etti. Büyük panik yaşayan hırsızlar, ikinci zinciri kesemeden olay yerinden kaçtı.
MOTORUN SAHİBİNE "MOTOR BİZİM" DEDİLER
Hırsızların kafasına tabak yağdıran Gülay Çağdaş, "Alt kattaki kardeşim "motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Hemen balkona koştum. İki kişi biri gözetliyor diğeri ise zincirleri kesmeye çalışıyordu. Motorumuza ne yapıyorsun diye bağırdım. "motor bizim sana ne" diye cevap verdiler.