Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet hırsızlarının üzerine tabak çanak yağdırdı
Giriş Tarihi: 16.4.2022 13:37 Son Güncelleme: 16.4.2022 13:44

Motosiklet hırsızlarının üzerine tabak çanak yağdırdı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Motosiklet hırsızlarının üzerine tabak çanak yağdırdı

Bursa’da gece vakti motosiklet çalmaya kalkışan iki hırsızı gören mahalle sakini Gülay Çağdaş, hırsızların kafasına balkondan tabak yağdırdı. Paniğe kapılan hırsızlar motosikleti çalamadan kaçtı.

Osmangazi'de yaşanan olayda, iki zincirle bağlanmış olan motosikleti gece yarısı çalmaya gelen iki hırsız, zincirleri kesmeye başladı. O sırada mahalle sakinlerinden 45 yaşındaki Gülay Çağdaş hırsızları fark etti. İlk zinciri kesen ve ikincisini kesmeye çalışan hırsızlar, yukardan üzerlerine adeta yağmur gibi yağan tabak ve tencerelerle neye uğradığını şaşırdı. Gülay Çağdaş mutfakta eline geçtiyse hırsızların üzerine attı. Tabaklardan biri motosikleti çalmaya çalışan hırsızın kafasına isabet etti. Büyük panik yaşayan hırsızlar, ikinci zinciri kesemeden olay yerinden kaçtı.

MOTORUN SAHİBİNE "MOTOR BİZİM" DEDİLER

Hırsızların kafasına tabak yağdıran Gülay Çağdaş, "Alt kattaki kardeşim "motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Hemen balkona koştum. İki kişi biri gözetliyor diğeri ise zincirleri kesmeye çalışıyordu. Motorumuza ne yapıyorsun diye bağırdım. "motor bizim sana ne" diye cevap verdiler.

Sinirlendim hemen mutfağa koştum elime ne geçtiyse alıp kafalarına attım. Tabaklardan biri hırsızın kafasına isabet etti. O panikle ikinci zinciri kesemeden kaçtılar. Hemen polisi aradık. Güvenlik kameralarını incelediler. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet hırsızlarının üzerine tabak çanak yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA