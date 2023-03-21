Motosiklet hırsızlığından aranıyordu, bakın ne yaparken yakalandı!

Emniyetteki sorgusunda güvenlik kamerasındaki hırsızlık yapan kişinin kendisi olmadığını öne süren İbrahim, "Bana benziyor ama görüntüdeki kişi ben değilim" diyerek kendini savundu. İbrahim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.