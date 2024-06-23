Motosiklet ile takip edip eski eşinin boğazını kesti

Olay, saat 20.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdülkadir Kocaoğlu, motosikletle kilometrelerce takip ettiği eski eşi Ayten Çağıran ile bir akaryakıt istasyonunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

BOĞAZINI KESTİ

Abdülkadir Kocaoğlu, eski eşi Çağıran'ı kasap bıçağı ile boğazını kesti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen cinayet bürosu ekipleri katil zanlısı Kocaoğlu'nu gözaltına aldı. Sağlık ekibi Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılığın çalışmalarının ardından Çağıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.