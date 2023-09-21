Motosiklet kaldırıma çarptı; liseliler Kerem ve İlker öldü

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen, okula giderken kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarparken motosikletteki, Türkmen ve yanındaki aynı lisenin 10'uncu sınıf öğrencisi İlker Cura, yola savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen ve Cura'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.