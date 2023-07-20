Motosiklet kamyonete çarptı genç sürücü öldü

Orhangazi-İznik Karayolu, Orhangazi'ye bağlı Üreğil kavşağında saat dün 16.30 sıralarında meydana gelen kazada İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Enes Koca (19) idaresindeki motosiklet, Orhangazi istikametinden gelip Üreğil kavşağından giriş yapmak için dönüş yapmak isteyen Mehmet D. (63) idaresindeki kamyonete çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan motosikletin genç sürücüsü Enes Koca olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Orhangazi Devlet Hastanesine daha sonra ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.