Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araca çarpan motosikletteki iki çocuk yere savruldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Kaza, önceki akşam saatlerinde Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Soner A. idaresindeki hafif ticari araç ile U.S. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.S. ile yanında bulunan M.A.Ş. (14) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan iki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.