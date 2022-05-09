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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Motosiklet kazalarında 5 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Motosiklet kazalarında 5 ölü
Antalya, Muğla ve Ankara'daki motosiklet kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki ilk kazada, Kaputaş'ta bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Göncü (19) öldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Ramazan Çınar'ın (44) kullandığı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sadi Kara (73) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Çınar ile Kara'nın motosikletinde bulunan Durkadın Kara (71) hastaneye kaldırıldı. Çınar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Çınar'ın motosikletinin çarpışmanın etkisiyle 280 metre sürüklendiğini tespit etti.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kargasekmez mevkisindeki kazada da Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet şarampole yuvarlandı. Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti.
Öte yandan Erzincan'da ATV tipi arazi aracıyla yaptığı kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Necmettin Çiftçi (72) de kurtarılamadı.

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Motosiklet kazalarında 5 ölü
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