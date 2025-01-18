Motosiklet kazası can aldı

6 Ocak'ta İslahiye ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Seyfi Doğan'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Seyfi Doğan'ı ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversite Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Seyfi Doğan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.