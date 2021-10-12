Motosiklet kazası ölüme götürdü

Kaza Fatih İlçesi Kennedy Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle seyir halinde bulunan Ahmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti.

Motosikleti üzerinde savrulmaya başlayan Yılmaz önce sağ şeritte yer alan tel bariyerlere çarptı, ardından da 2 metre havaya sıçradıktan sonra yere asfalt zemine çakıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgedeki yoğun trafik nedeniyle 20 dakika ardından olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için müdahalelerde bulunan sağlık ekiplerinin çalışmaları sonuç vermedi. Yılmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaşanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

GERİYE EŞYALARI KALDI



Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'dan geriye motosikletinde taşıdığı eşyaları kaldı.