Motosiklet kazasında başını asfalta çarpan kadın yaşamın yitirdi

Adana'da 38 yaşındaki Ercan Togay, kullandığı motosikletle önündeki kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü Togay'ın arkasında oturan eşi Havva Togay (36) başını asfalt zemine çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alan ailenin yakınları, Hava Togay'ın cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü.

BAŞINI ASFALT ZEMİNE ÇARPTI

Kaza, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Eşi Havva Togay (36) ile motosikletiyle seyir halindeki Ercan Togay (38), H.M.K.'nin (60) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Havva Togay başını asfalt zemine çarptı, eşi Ercan Togay ise kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Yapılan kontrolde Havva Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Ercan Togay ise 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan ailenin yakınları, Hava Togay'ın cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kamyon şoförü H.M.K. ise polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanedeki Ercan Togay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.