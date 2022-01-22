Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kısa süre sonra Şükrü Ünal direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Başından ve göğsünden yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan ambülans ile en yakındaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen başından ve akciğerleri patlayan talihsiz genç hayatını kaybetti.

NİŞANLANACAKTI

Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Ayşe ve Koçak gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun askerliğini yapıp geldikten sonra markette çalışmaya başladığını belirten acılı anne "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Nişanın yapıp evlendirecektik. Şimdi ben onsuz ne yapıyım. Bu dünyadaki tek evladımdı"" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ünal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü. Dayıları yeğenlerini Başraktepe Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.