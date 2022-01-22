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Giriş Tarihi: 22.1.2022 11:26 Son Güncelleme: 22.1.2022 11:49

Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya’da motosikletli Şükrü Ünal (23) geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğullarının öldüğünü öğrenen Ünal’ın ailesi sinir krizi geçirdi. Markette çalışan Ünal, önceki gece Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde arkadaşı ile birlikte motosikleti ile gezmeye başladı.

Kısa süre sonra Şükrü Ünal direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Başından ve göğsünden yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan ambülans ile en yakındaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen başından ve akciğerleri patlayan talihsiz genç hayatını kaybetti.

NİŞANLANACAKTI

Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Ayşe ve Koçak gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun askerliğini yapıp geldikten sonra markette çalışmaya başladığını belirten acılı anne "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Nişanın yapıp evlendirecektik. Şimdi ben onsuz ne yapıyım. Bu dünyadaki tek evladımdı"" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ünal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü. Dayıları yeğenlerini Başraktepe Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

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Motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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