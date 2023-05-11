Motosiklet kazasında ölmüştü: Kahreden gerçek ortaya çıktı...

Mustafa Ulukaya'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na uzman çavuş rütbesi ile gönüllü katıldığı, 2018'de çıkan çatışmada yaralanıp gazi olduğu, 2019'da da memleketi Elazığ'a dönüp, Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Yüksek Okulu'nda memur olarak göreve başladığı öğrenildi.