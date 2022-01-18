Motosiklet kazasında ölümcül hata

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Serkan Acar'ın hayatını kaybetti.Kaza, saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde olan Serkan Acar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, Acar ise refüje savruldu.

KASKI BAŞINDAN ÇIKMIŞ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli olan ve sanayide büfe işlettiği öğrenilen Acar'ın kaskını başına taktığı ancak bağlamadığı için kaza anında kaskın başından fırladığı ortaya çıktı. Acar'ın bu hatasını hayatına mal olduğu belirlendi.

BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serkan Acar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Acar'ın cenazesi memleketi Burdur'a götürüldü. Ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında tohrağa verildi.