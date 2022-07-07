Motosiklet kazasında yaralanan Altın, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, geçen ay Nusaybin'e bağlı Kalecik köyü mevki Nusaybin-Midyat ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelmişti. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halinde iken şiddetli rüzgarın etkisiyle savrularak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek metrelerce yerde sürüklenmişti. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren 19 yaşlarındaki Sipan Altın gün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.