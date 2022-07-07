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Giriş Tarihi: 7.7.2022 18:09 Son Güncelleme: 7.7.2022 19:37

Motosiklet kazasında yaralanan Altın, yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki karayolunda  meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı Sipan Altın, geçen ay kaldırıldığı hastane yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Motosiklet kazasında yaralanan Altın, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, geçen ay Nusaybin'e bağlı Kalecik köyü mevki Nusaybin-Midyat ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelmişti. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halinde iken şiddetli rüzgarın etkisiyle savrularak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek metrelerce yerde sürüklenmişti. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren 19 yaşlarındaki Sipan Altın gün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Motosiklet kazasında yaralanan Altın, yaşam mücadelesini kaybetti
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