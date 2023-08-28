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Giriş Tarihi: 28.8.2023 16:00 Son Güncelleme: 28.8.2023 16:12

Motosiklet kazasında yaralanan Mehmet, kurtarılamadı

Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Teke (17), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Motosiklet kazasında yaralanan Mehmet, kurtarılamadı

Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde 26 Ağustos cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen kazada yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda aniden duran araç ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile motosikletiyle arkadan çarpan Mehmet Teke (17) ağır yaralandı.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Mehmet Teke (17) Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Teke (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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