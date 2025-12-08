Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet kazasında yaşamını yitiren üsteğmen Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 8.12.2025 16:24

Motosiklet kazasında yaşamını yitiren üsteğmen Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde motosikletiyle kaza yapan Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28), memleketi Kayseri’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren üsteğmen Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı
  • ABONE OL

Mardin'de 6 Aralık'ta Çölova Mahallesi'nde Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede üsteğmen Çürütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çürüntü'nün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü, cenaze namazının ardından şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren üsteğmen Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz