Motosiklet kazasında yaşamını yitiren üsteğmen Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'de 6 Aralık'ta Çölova Mahallesi'nde Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede üsteğmen Çürütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çürüntü'nün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü, cenaze namazının ardından şehir mezarlığında dualarla defnedildi.