Motosiklet kuryesi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi üzerinde dün 17.00 sıralarında meydana gelen kazada bir marketten çöpleri alan çöp kamyonu, geri manevra ile caddeye çıktı. Önündeki aracın geçmesini bekleyen sürücü sağa manevra yapıp, karşı resmi kurumdaki çöpleri almak için dönüş yaptı. Bu sırada Namık Kemal Bulvarı istikametine motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye Ahmet Karasu kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kamyonun altından çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonun karşıya geçmek isterken, motosikletin gelmesi ve çarptığı anlar ile sürücünün ön tekerin altında kaldığı o an net olarak kamera görüntülerine yansıdı. Korkunç kazada güvenlik görevlisi ve vatandaşların yaşadığı panik anları ve genci kurtarma çabaları da dikkat çekti.

'MOTOSİKLET KAYDI'

Kazayı gören Abdurrahman Ayne, "Ben de işyerindeydim. Belediyenin kamyonu bizden kartonları aldı, karşıya geçerken sağdaki motosikleti görmedi. Motosiklet kamyonun altına girdi. Frene rağmen motosiklet kaydı. Kaza karşısında biz de şoka uğradık. Kamyon sürücüsü kendine gelemedi, bir iki dakika aracından inemedi. Son gördüğümde şoför yerdeydi. Motosiklet sürücüsünün kaskı vardı, ama işe yaramadı şahıs kıpırdamıyordu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu

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