Motosiklet lastik ömrü lastiğin kalitesine bağlıdır. Bir lastiğin kaliteli olması da malzemenin sert mi yoksa yumuşak hamurdan mı yapıldığına bağlıdır. Motosiklet lastiği tercihi güvenli sürüşten yakıt tüketimine kadar birçok noktaya etki etmektedir. Doğrudan lastiğin kullanım süresini de belirler. Motosiklet lastik ömrü ne kadar olduğu da bu noktada değişir. Motosiklet lastik ömrü kaç km, motosiklet lastiği ne zaman değiştirilir ve bittiği nasıl anlaşılır soruları bu sebeple önemlidir.

Motosiklet Lastik Ömrü Kaç Km?

Motosiklet lastiğinin ömrü lastiğin kalitesine göre değişir. Eğer motosiklet lastiğinin hamuru sert ise lastik kalitelidir. Aynı zamanda motosiklet lastiği sert ise uzun yolculuk da yapılabilir. Bu durumlara göre motosikletin ömrü ve kaç km yapacağı da değişir. Ortalama bir km söylemek gerekirse de 15000 km olacaktır.

Motosiklet lastiği iki tür şekilde tercih edilir. Bu tercih lastiğin dışındaki hamurun özelliğine göre değişir. Motosiklet lastiğinin dış kısmı sert ve yumuşak hamurdan yapılır. Bazı motosikletler uzun yol için kullanılır. Bazı motosikletler ise kısa yolculuklar için kullanılır. Bu durumlarda hamurun sert mi yoksa yumuşak mı olduğu çok önemlidir. Lastiğin hamuru sert ise uzun yolculuk yapamaya müsaittir. Lastiğin hamuru yumuşak ise kısa yolculuk yapmaya müsaittir.

Motosiklet Lastiği Ne Zaman Değiştirilir?

Motosiklet lastiği aracın birçok şeyini etkilemektedir. Güvenli bir sürüş için motosiklet lastiğinin kaliteli olması gerekir. Aynı şekilde frenin iyi tutması için motosiklet lastiğinin kalitesi de çok önemlidir. Bu durumlar çok önemli şeylerdir. Bu yüzden motosiklet lastiğinin ne zaman değiştirilmesi gerektiği de oldukça önemlidir.

Motosiklet lastiğinin değişmesi yılları da alabilir sadece birkaç ayı da alabilir. Ortalama olarak 4 ya da 5 yıl motosiklet lastiği kullanılabilir. Bunun aksine birkaç ayda değişmesi gereken lastiklerde olabilir. Burada motosiklet lastiğinin kalitesi devreye girmektedir. Bahsedilen zamandan daha önce lastikte bir deforme meydana geldiyse motosiklet lastiği hemen değiştirilmelidir.

Motosiklet Lastiği Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Motor lastiğinin üzerinde oluklar vardır. Oluklar üç boyutlu gibi durur. Lastik tabanından da yüksektir. Bu oluklar lastiğin bittiğini anlamamamıza yardımcı olur. Olukların derinliği ölçüldüğü zaman motosiklet lastiğinin bitip bitmediği de anlaşılmaktadır.