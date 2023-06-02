Motosiklet Montu Nasıl Seçilir? 4 Mevsim, Kışlık ve Yazlık Motosiklet Montu Seçimi Nasıl Olur?

Motosiklet kullanmak adeta bir yaşam stilidir. İlk kez motosiklet kullananlar veya kullanacak olanlar motosiklet montu seçimini nasıl yapacağını bilememektedir. Motosiklet montları, sürüş esnasında sizleri dışarıdan gelen pek çok olumsuz etkenden koruma özelliğine sahiptir. Bu yazımızda sizler için motosiklet montu nasıl seçilir, dört mevsim, kışlık ve yazlık motosiklet montu seçimi nasıl olur gibi soruların cevaplarını derledik.

Motosiklet Montu Nasıl Seçilir?

Motosiklet kullanımının çok iyi bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Motosiklet modeli seçiminde gösterilen itina mutlaka ihtiyaç duyulan ekipmanlarda da gösterilmelidir. Motosiklet kullanırken bazı önemli ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır. Bunlar kask başta olmak üzere; mont, eldiven, pantolon ve bottur. Pek çok kişi özellikle mont tercihinde kararsız kalmaktadır. Motosiklet kullanımda normal günlük montların kullanılması doğru değildir. Bu tür montlar sizleri dışarıdan gelen olumsuz etkenlere karşı korumazlar. Motosiklet montu göğüs kısmına gelen darbelere karşı da koruyucu bir özelliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı koruyucu bir mont seçilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili pek çok kişi motosiklet kullanan kişi mont bol mu olmalı dar mı sorusunun cevabını merak etmektedir. Motosiklet montunun kişilerin üzerine tam oturması gerekmektedir. Ayrıca seçilen montlarda beden ayarlaması özelliği de bulunmalıdır.

Kışlık ve Yazlık Motosiklet Montu Seçimi Nasıl Olur?

Motosiklet kullanmadan önce önemli ekipmanların tamamlanması can güvenliği açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Motosiklet ekipmanları arasında kasktan sonra en önemli parça motosiklet montudur. Günümüzde birbirinden farklı motosiklet montu çeşidi mevcuttur. 4 mevsim kullanılabileceği gibi isteğe göre kış mevsimi için ayrı, yaz mevsimi için de ayrı motosiklet montu alınabilmektedir. Son zamanlarda pek çok kişi motosiklet montu nasıl olmalı konusu üzerine internet sitelerini ziyaret etmektedir. Bu tür montların öncelikli olarak dış etkenlere karşı yüksek korumaya sahip olması gerekmektedir. Tekstil ve deri olmak üzere toplam iki farklı kumaştan imal edilen montlar vardır. Bu montların bazıları yalnızca yaz mevsimi için uygunken bazıları ise kış ayları için uygun olmaktadır. Motosiklet montu seçerken bazı önemli kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kriterler genel olarak şu şekildedir:

Yağmura karşı dayanıklı olması

Göğüs, dirsek, kol ve sırt kısımlarında koruma olması

Montun bel ve bilek kısımlarının ayarlanabilir özelliğe sahip olması

Rüzgâra karşı dayanıklı olması

Montun dış kısmının hava geçirebilir olması

Motosiklet Mont Bedeni Nasıl Seçilir?

Motosiklet montlarında montun kişinin tam üzerine oturması yani tam bedenine göre olması büyük önem taşımaktadır. Bu montların bedenleri çoğunlukla kişinin göğüs ölçüleri baz alınarak belirlenmektedir. Ayrıca mont seçimi yapılırken mevsimine göre almakta fayda vardır. Kışlık motosiklet montları alınırken iç giysilerde göz önünde bulundurulmaktadır. Motosiklet montlarında seçim yaparken kişinin hareketini kısıtlayan montlardan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca yaz mevsimi için üretilen motosiklet montlarının kış aylarında kullanılmaması tavsiye edilmektedir.