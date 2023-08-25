Motosiklet Muayenesinde Nelere Bakılır? Motosiklet Muayenesinde Ağır ve Hafif Kusurlar Neler?

Motosiklet muayenesinde kontrol edilen her yer, motosiklet trafikte olduğunda herhangi bir sorun yaşatmayacağından emin olmak için incelenir. Can güvenliği ve çevrenin güvenliği için bu muayene gerçekleştirilir. İki yılda bir muayene olan bu araçlar detaylı şekilde incelenir. Böylece motosiklet muayenesinde ağır ve hafif kusurlar ortaya çıkar. Kusurlara göre araç trafiğe çıkabilir ya da çıkamaz. Motosiklet muayenesinde nelere bakılır, ağır ve hafif kusurlar neler, motor muayenesinde kask takmak zorunlu mu muayene için bilinmesi gerekenlerdir.

Motosiklet Muayenesinde Nelere Bakılır?

Motosiklet muayenesinin yapılması şarttır. Diğer araçlar gibi motosikletler de trafikte kullanılan araçlardır. Motosikleti süren kişinin sağlığı için ve çevredeki insanların sağlığı için bu muayenin yapılması gerekir.

Motosiklet muayenesi yapılırken bir araçta en önemli yer olan frenlere bakılır. Gece sürüşünde gerekli olan ışıklara ve farlara bakılır. Trafikteyken gideceğimiz yönü belli etmemiz gerekir. Bu nedenle sinyaller çok önemlidir. Motosiklet muayenesinde sinyallere de bakılır. Muayene sırasında tekerlek, göstergeler ve diğer parçalar da es geçilmez.

Motosiklet Muayenesinde Kask Takmak Zorunlu Mu?

Motosiklet sürerken kask takmak zorunludur. Eğer motosiklette iki kişi varsa ikinci kişinin de kask takması gerekir. Kask tamamen kişinin ya da kişilerin can güvenliği için alınmış bir önlemdir. Eğer bir kaza olursa motordan düşen kişi ya da kişilerin korunması için kask takması şarttır. Motosiklet muayenesinde de kask takmak zorunludur.

Motosiklet Muayenesinde Hafif Kusurlar Nelerdir?

Motosikletler iki yılda bir muayeneye girer. Araç muayeneye girdiğinde her yeri kontrol edilir. Tekerlekler, sinyaller, farlar ve diğer parçalar teker teker kontrol edilir. Bazı durumlarda motosikletler muayeneden geçemez. Dolayısıyla trafiğe de çıkamaz. Fakat bazı durumlarda muayene sonucunda motosikletlerde hafif kusur bulunur. Bu hafif kusurlar park ve farların yanmamasıdır.

Motosiklet Muayenesinde Ağır Kusurlar Nelerdir?

Motosiklet muayenesinde ağır kusur olarak adlandırılan şeyler trafikte kaza riskini arttıran şeylerdir. Dolayısıyla can güvenliğinin olmadığı durumlardır. Motosiklet muayenesinde ağır kusur sayılabilecek şeyler arasında lastik dişlerinin bitmesi vardır. Sinyallerin çalışmaması, kask olmaması ve bu gibi durumlar da ağır kusur sayılmaktadır.