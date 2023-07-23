Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet orta refüje çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.7.2023 14:56 Son Güncelleme: 23.7.2023 15:40

Motosiklet orta refüje çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi.

DURHASAN ŞAHİN
Motosiklet orta refüje çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce kaldırıma vurdu, ardından savrularak refüj ve bariyerlere çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihrac Enes Direk (22) ile Enes İmir (24) savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri her iki gencinde olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler İlçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
Burası Afrika değil, Marmaris
Yüzde 90 indirim uygulanacak: Son tarih 31 Temmuz! Elektronik ortamda da ödeniyor
CHP yandaşı medya darmaduman
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
CHP’den ilk yasaklama geldi! O ilde Halk TV’nin programı iptal edildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet orta refüje çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA