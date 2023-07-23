Motosiklet orta refüje çarptı 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce kaldırıma vurdu, ardından savrularak refüj ve bariyerlere çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihrac Enes Direk (22) ile Enes İmir (24) savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri her iki gencinde olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler İlçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.