Motosiklet platformu üyeleri İstiklal Caddesi şehitlerini andı

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, 13 Kasım Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Motosikletçiler, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın izni ile saat 09.30'da patlamanın yaşandığı noktaya gelerek karanfil bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Motosiklet Platformu Genel Sekreteri Hakan Şener. "Ülkemizde yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Her zor zamanda eskiden olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içindeyiz. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.

Grup üyeleri motosikletleri ile olay yerinden ayrıldı.