Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet platformu üyeleri İstiklal Caddesi şehitlerini andı
Giriş Tarihi: 26.11.2022 17:57 Son Güncelleme: 26.11.2022 18:32

Motosiklet platformu üyeleri İstiklal Caddesi şehitlerini andı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup tarafından karanfillerle anıldı. Patlamanın olduğu yere karanfil bırakan grup patlamada şehit olanlar için saygı duruşunda bulunup dua etti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosiklet platformu üyeleri İstiklal Caddesi şehitlerini andı

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, 13 Kasım Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Motosikletçiler, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın izni ile saat 09.30'da patlamanın yaşandığı noktaya gelerek karanfil bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Motosiklet Platformu Genel Sekreteri Hakan Şener. "Ülkemizde yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Her zor zamanda eskiden olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içindeyiz. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.

Grup üyeleri motosikletleri ile olay yerinden ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Son dakika: Şişli Kuştepe'de korkunç olay! Gecekonduda 2'si kadın 3 ceset
"Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda!" Suzan Sabancı Dinçer’in kızı Ceyda Sabancı Dinçer'e 'Constantinople' tepkisi!
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Dehşet evinde sır perdesi aralandı.. Pompalı ile katliam yapan aranıyor!
SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'ten flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet platformu üyeleri İstiklal Caddesi şehitlerini andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA