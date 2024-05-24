Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın arka camından girdi

İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü İbadet Arıtürk (20) süratle trafikte seyrederken, o esnada plakası olmayan minibüs kontrolsüz dönüş yaptı. Süratli olan motosiklet sürücüsü, minibüsün hatalı dönüşünden sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce minibüse ardından yol üzerinde park halinde olan araca çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, park halindeki aracın camından içeri girdi. İlginç kazada yaralanan Arıtürk, aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra bir süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar trafikten kaldırdı. Çekilen araçlar nedeniyle trafik normale döndü.