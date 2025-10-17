Motosiklet sürücüsü tutuklandı

ekmeköy'de İETT otobüsü şoförüyle motosiklet sürücüsünün tartışması faciayla sonuçlanmıştı. İETT şoförü aracını, trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine sürmüş, ancak kontrolü kaybedince durağa dalmış. 4 kişinin yaralandığı kazada, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis, kazanın ardından iki sürücüyü gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü K.P., 'ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı İETT şoförünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.