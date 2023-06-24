Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı
Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:24 Son Güncelleme: 24.6.2023 14:36

Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı

İstanbul’da motosiklet sürücüsüne çarpan ve bir akaryakıt istasyonunda ellinde tavayla insanlara saldıran kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı

İstanbul Polisi 23 Haziran Cuma akşamı saat 19.40 sıralarında Üsküdar İlçesi Selami Ali Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde bir kişinin aracıyla bir motosiklet sürücüsüne çarpması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen H.C.Y. isimli sürücünün aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptığı, yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. Akaryakıt istasyonunda elinde tavayla saldırgan tavırlar sergilediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı saptanan sürücü aynı gün yakalanarak gözaltına alındı ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin birazdan açıklama yapacak
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Rus yönetimine isyan başlatan Wagner, adını kriz bölgelerindeki rolüyle duyurdu
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
CHP’nin başına o yakışır!
Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı
Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...
FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mustafa Boydak İstanbul’da yakalandı
Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA