Motosiklet sürücüsünü başından vurdular

İstanbul Kağıthane'de 50 yaşındaki motosikletli vatandaş, otomobille önünü kesen kişilerce başından silahla vurularak ağır yaralandı. Geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre; motosikletiyle seyreden Caser Kara, sokak üzerinde beyaz bir otomobille önü kesildikten sonra araçtan inen bir kişi tarafından başından vuruldu. Panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan kısa süre sonra aynı araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kara'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Caser Kara'nın tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit ederek saldırganların kimliklerini belirledi. Saldırganları yakalamak için çalışma sürüyor.