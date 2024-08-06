Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Karabük Eskipazar Karayolu Cildikısık Tüneli mevkiinde saat 04.40 sıralarında Karabük istikametinden Eskipazar istikametine giden 36 yaşındaki Sefa Durmuş'un kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce tünel girişinde bulunan bordür taşına daha sonra da kafasını elektrik panosuna çarpması sonucu yol üzerine düştü. Havanın karanlık olması nedeniyle yolda yatan motosiklet sürücüsünü göremeyen diğer sürücüler, Sefa Durmuş'un üzerinden geçtiği tespit edildi. Üzerinden bir çok aracın geçen motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay hakkında hem emniyet birimleri hem de Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün üzerinden geçen araçların tespiti için çalışmalar başlatıldı.