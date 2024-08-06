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Giriş Tarihi: 6.8.2024 13:09 Son Güncelleme: 6.8.2024 13:43

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Karabük Eskipazar Karayolu Cildikısık Tüneli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, üzerinden plakası tespit edilemeyen aracın geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Karabük Eskipazar Karayolu Cildikısık Tüneli mevkiinde saat 04.40 sıralarında Karabük istikametinden Eskipazar istikametine giden 36 yaşındaki Sefa Durmuş'un kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce tünel girişinde bulunan bordür taşına daha sonra da kafasını elektrik panosuna çarpması sonucu yol üzerine düştü. Havanın karanlık olması nedeniyle yolda yatan motosiklet sürücüsünü göremeyen diğer sürücüler, Sefa Durmuş'un üzerinden geçtiği tespit edildi. Üzerinden bir çok aracın geçen motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay hakkında hem emniyet birimleri hem de Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün üzerinden geçen araçların tespiti için çalışmalar başlatıldı.

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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü
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