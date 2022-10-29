Motosiklet TIR’a çarptı iki arkadaş öldü

Konya'nınKaratay ilçesinde Tunahan Karakök (20) idaresindeki motosiklet, Mahmut Acun (51) yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Tunahan Karakök olay yerinde, arkasında oturan Necati Evrim (18) ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası durmayarak yoluna devam ettiği ileri sürülen TIR sürücüsü Mahmut Acun ise kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Bektaş Ay (65) ile eşi Sevim Ay (63) hayatını kaybetti. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ise Nuri Kayaoğlu'nun kullandığı kamyon, Eyyüp Ay idaresndeki otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonda bulunan Fatma Kayaoğlu ile otomobildeki Filiz Ay hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.