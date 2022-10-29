Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet TIR’a çarptı iki arkadaş öldü
Giriş Tarihi: 29.10.2022

Motosiklet TIR’a çarptı iki arkadaş öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Motosiklet TIR’a çarptı iki arkadaş öldü
Konya'nın Karatay ilçesinde Tunahan Karakök (20) idaresindeki motosiklet, Mahmut Acun (51) yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Tunahan Karakök olay yerinde, arkasında oturan Necati Evrim (18) ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası durmayarak yoluna devam ettiği ileri sürülen TIR sürücüsü Mahmut Acun ise kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Bektaş Ay (65) ile eşi Sevim Ay (63) hayatını kaybetti. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ise Nuri Kayaoğlu'nun kullandığı kamyon, Eyyüp Ay idaresndeki otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonda bulunan Fatma Kayaoğlu ile otomobildeki Filiz Ay hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Son dakika: "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıkladı: İlk hedefimiz yeni anayasa
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını paylaştı! 'Yeni bir başlangıcın adı'
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!
Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet TIR’a çarptı iki arkadaş öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA