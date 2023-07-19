Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 18:17 Son Güncelleme: 19.7.2023 18:31

Motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Erdemli İlçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı.

DURHASAN ŞAHİN
Motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza D-400 karayolu Mersin-Antalya istikametine gitmekte olan Muttalip G'nin kullandığı 33 AJP 702 plakalı tırın altında kalan Mustafa Özcan yönetimindeki 33 VFE 13 plakalı motosiklet yaklaşık tırın altında 50 metre sürüklendi. Motosiklette bulunan sürücü Mustafa Özcan ile motorda bulunan eşi Ayşe Özcan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'ye haber vererek olayı bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Ayşe Özcan'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından şemsiye tutuldu. Tır sürücüsü ise gözaltına alındığı bildirildi.

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Motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
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