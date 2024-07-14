Motosiklet tutkunları Aksaray’da buluştu

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla Aksaray Motosiklet Derneği tarafından 1. Aksaray Ihlara Motosiklet Festivali düzenlendi. Hasandağı mesire alanında düzenlenen festivale, motosiklet kulüpleri üyesi yüzlerce kişi katıldı. Jandarma motosiklet timleri eşliğinde Hasandağı'ndan hareket eden motosiklet tutkunları, kentin tarihi ve turistik bölgeleri Helvadere, Ihlara, Güzelyurt, Selime ve Belisırma'yı gezdi. Festivale katılan motosiklet tutkunları "iki teker sevgisinin anlatılamayacağını sadece yaşanabileceğini" ifade ederek, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Aksaray'ı görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.