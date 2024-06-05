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Giriş Tarihi: 5.6.2024 05:15 Son Güncelleme: 5.6.2024 05:19

Motosiklet tutkusu genç kızı hayattan kopardı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve ağır yaralanan 20 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İHA
Motosiklet tutkusu genç kızı hayattan kopardı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GERİYE MOTOSİKLET ÜZERİNDE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR KALDI

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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Motosiklet tutkusu genç kızı hayattan kopardı
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