Annesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Okan Asar'ın kullandığı motosiklet, bir aracın sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkarak sürüklendi. Motor hurdaya dönerken, yola savrulan Asar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Asar'ın motosikletçi arkadaşları önce olanlara inanmak istemedi. Yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Kız kardeşi, "Anneme hafta sonu sürprizi yapmaya gidiyordu. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diyerek gözyaşı döktü. Asar'ın cenazesi Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir diğer kaza da yine Antalya'da yaşandı. Finike'de dün saat 01.30 sıralarında motosikletiyle seyir halinde olan kepçe operatörü Fatih Özyurt (25), önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Kazada ağır yaralanan Özyurt, tüm çabalara rağmen hayata veda etti.