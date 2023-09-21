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Giriş Tarihi: 21.9.2023 09:57 Son Güncelleme: 21.9.2023 10:21

Motosiklet üstündeyken koltuk altından vuruldu, hastanede öldü

İzmir’de husumetlilerinden motosikletiyle kaçmaya çalışan 19 yaşındaki Mustafa Akkavak’a ateş açıldı. Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarparak ağır yaraladı. Talihsiz genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Motosiklet üstündeyken koltuk altından vuruldu, hastanede öldü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akkavak ve arkasında yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, motosikleti ile seyir halinde oldukları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun art arda açtığı ateş sonucunda, Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu.

KARDEŞİM VURULDU AMBULANS ÇAĞIRIN!

Akkavak'ın vurulduğunu gören arkadaşı mahalledekilere 'Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın' diyerek olay yerinden kaçtı. Mahalle halkının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa Akkavak'ı alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattıkları çalışmaları sürüyor.

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Motosiklet üstündeyken koltuk altından vuruldu, hastanede öldü
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